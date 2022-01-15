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Как купить мебель из металла в Уфе

Уважаемые покупатели!
Наш сайт работает в режиме интернет-магазина, указанные цены действительны для нашего центрального офиса.
Мы готовы доставить Ваш заказ до терминала транспортной компании "ПЭК" абсолютно бесплатно. Перевозка до пункта выдачи в Уфе оплачивается непосредственно перевозчику. Если Вам нужна доставка заказа по городу, просьба указать эту информацию при оформлении заказа.

  • Позвонить и заказать по телефону: +7(965)564-65-97;
  • Приехать к нам по адресу (пункт самовывоза): 450027, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 57;
  • Написать письмо на e-mail: ufa@sclad.ru;
  • Оформить заказ через корзину нашего Интернет-магазина Ufa.Sclad.Ru;
  • Написать в наш чат и мы оперативно ответим на ваши вопросы;
  • Заказать доставку любыми выше перечисленными способами по нашему региону. Работаем со всеми ТК (транспортными компаниями).

Приглашаем к сотрудничеству дилеров и торговые организации - Условия для дилеров.

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