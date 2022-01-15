Офис 9.00-18.00 (пн-вс) - Склад с 10.00-17.00 (пн-пт). Доставка по Уфе!
Уважаемые покупатели!
Наш сайт работает в режиме интернет-магазина, указанные цены действительны для нашего центрального офиса.
Мы готовы доставить Ваш заказ до терминала транспортной компании "ПЭК" абсолютно бесплатно. Перевозка до пункта выдачи в Уфе оплачивается непосредственно перевозчику. Если Вам нужна доставка заказа по городу, просьба указать эту информацию при оформлении заказа.
Приглашаем к сотрудничеству дилеров и торговые организации - Условия для дилеров.
© Ufa.Sclad.Ru - 2020-2021 год. Производственная компания - Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Пермь» в Уфе. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.